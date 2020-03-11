湖北黃岡3月10日發布《黃岡市新冠肺炎疫情防控工作指揮部通告(第23號)》。通告明確，從3月11日起，黃岡城區有序恢復正常醫療服務秩序。

通告指出，開放普通疾病治療區。市中心醫院、市婦幼保健院、市中醫醫院、市結核病防治院、黃州區人民醫院、黃州區婦幼保健院等6家醫療機構將逐步開放普通疾病治療區，為黃岡城區群眾提供普通門診及經緩衝區篩查正常患者的住院診療。

普通疾病需住院治療者，必須先至緩衝區觀察3天，進行胸部CT、核酸檢測、血清檢測，篩查結果正常後方可轉入普通疾病治療區收治。各醫療機構診療開放情況、服務內容及注意事項應及時予以公開，方便群眾就醫。黃岡城區其他公立醫療機構暫不開放醫療服務。

通告要求，市中心醫院、市婦幼保健院、市中醫醫院、黃州區人民醫院為急診、危重症患者設立綠色通道。黃岡城區各醫療機構對所有進入醫院人員(包括醫務人員)必須開展體溫檢測，並要求正確佩戴口罩，做好手衛生消毒。對發現發熱人員，引導至定點發熱門診就診。

通告指出，黃岡城區各醫療機構要嚴格實行門診患者實名掛號制度，推行非急診預約掛號、預約檢查，引導分時段就診，減少人群聚集；嚴格控制門診候診區域，執行「一人一診一室」，降低交叉感染風險。

嚴格管控住院病區。患者住院期間不得離開病區，謝絕探視，儘量減少人員流動。需要陪護的，陪護人員不超過1人且相對固定。陪護人員須經相關檢查檢測無異常後方可隨同陪護。

(旺報 )