搶春遊旅宿商機，在台北與墾丁都有據點的華泰大飯店集團即日起至4月30日推出「春遊華泰住房加碼專案」，不限平假日皆可入住，台北華泰王子大飯店、華泰瑞舍、HOTEL QUOTE Taipei、HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居，不僅提供1,999元起的驚喜價格，還贈送1,000起的餐飲折抵。
位於墾丁的華泰瑞苑花園客房4,999元起，入住即贈送1,000元餐飲或SPA療程折抵。
「春遊華泰住房加碼專案」實施日期自即日起至4月30日，僅限官網或電話訂房，僅限國人使用，入住時須出示本人身分證，如無法提供證件，則以當日優惠房價入住。專案內容：
華泰王子大飯店／豪華客房1,999元起，加碼贈送1,000元餐飲折抵。
華泰瑞舍／Abundance Room 3,899元起，加碼贈送1,000元餐飲折抵。
HOTEL QUOTE Taipei／U房3,199元起，加碼贈送1,000元餐飲折抵。
HOTEL PROVERBS Taipei／都會客房5,099元起，加碼贈送1,500元餐飲折抵。
華泰瑞苑／花園客房4,999元，海景客房5,999元起、海悅客房6,999元起，加碼贈送1,000元餐飲或SPA折抵。
(工商 )
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