國際油價周一大崩跌，引發全球性恐慌，經濟部長沈榮津11日出席立法院經濟委員會前受訪表示，雖然國際油價崩跌，但只是短時間的現象，至於是否會電價，經濟部尊重電價審議委員會的決議。

據了解，電價審議委員會將在3月中旬召開會議，會中將決定4月起的新電價，預料電價可望「連四凍」。

沈榮津表示，這段時間油價起起落落，經濟部隨時都在觀察，周一油價大跌但周二油價又稍稍回升，未來變化會持續掌握。至於電價部分，還是要尊重電價審議委員會的決定。

(工商 )