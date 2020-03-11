沈榮津：油價自然會起起落落 電價起伏仍未鬆口 09:212020/03/11 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際油價周一大崩跌，引發全球性恐慌，經濟部長沈榮津11日出席立法院經濟委員會前受訪表示，雖然國際油價崩跌，但只是短時間的現象，至於是否會電價，經濟部尊重電價審議委員會的決議。 據了解，電價審議委員會將在3月中旬召開會議，會中將決定4月起的新電價，預料電價可望「連四凍」。 沈榮津表示，這段時間油價起起落落，經濟部隨時都在觀察，周一油價大跌但周二油價又稍稍回升，未來變化會持續掌握。至於電價部分，還是要尊重電價審議委員會的決定。 (工商 ) #電價 #油價 #沈榮津 #審議委員會 #國際油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 本周口罩平均日產920萬片 沈榮津：最高挑戰1,000萬片 09:222020/03/09 財經 《國際油價》賣壓湧現，上周五美國原油期貨暴跌10％ 10:002020/03/09 財經 沈榮津：口罩本周日均擴充至920萬片 單日可破千萬片 11:462020/03/09 財經 60條產線全數交機 沈榮津：挑戰單日千萬片 15:152020/03/09 生活 原料藥拉警報 成本恐漲3成 04:102020/03/10 生活新聞 國際油價崩跌後 亞洲盤漲逾4％ 09:332020/03/10 國際 《國際油價》周一國際原油暴跌近25％，創1991年來最大單日跌幅 10:002020/03/10 財經 國際油價狂瀉 波灣戰後最慘 04:092020/03/11 焦點新聞 國際油價崩跌 汽柴油下周估大降4元 04:102020/03/11 財經要聞 《國際油價》經濟刺激方案提振，周二美國原油期貨勁彈逾10％ 08:532020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩600點 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 巴菲特砸3000億全泡湯？ 投資這檔股竟暴跌53％ - 財經 美股崩完了沒？專家爆這句 散戶小心 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。