娘惹風味、咖椰吐司及叻沙都能入菜！台北國賓飯店高檔牛排餐廳「 A CUT」即（3／11）日起推出春季新菜單，西餐行政總主廚凌維廉以東南亞的南洋香料元素烹製醬汁與Side Dish，期能讓食客跟著時序轉變，以南洋料理獨具的酸、甜、苦、辣、鹹等五味甦醒味蕾。

A CUT新菜單中的味覺新藝包括：以娘惹味叻沙醬及酸香的金棗醬搭配「香煎虎斑蝦」，用南洋必嘗早餐咖椰吐司搭配「香煎鵝肝」，「生鮪魚塔」 則以用柚子酸香滋味與柴魚製成清爽的透明薄凍提味。此外，以製作泰式綠咖哩必備的卡菲爾檸檬置入在甜點「卡菲爾千層」中。

台北國賓飯店A CUT餐廳主攻高檔牛排，並標榜菜單上有最多頂級牛排選擇，餐廳定期更換季節菜式，且廚藝團隊每年赴國外知名米其林餐廳進行廚藝交流，帶回新觀念與新技術運用在菜式上，生意很好，是飯店餐飲「績優生」。此次推出春季新菜單，並以南洋風味入饌，是餐廳新嘗試，卻也意味廚藝團隊不受限、勇於創新的風格。

(工商 )