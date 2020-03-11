美國股市近日陷入瘋狂，一日暴跌、一日暴漲。財信傳媒董事長謝金河警告，美股多空廝殺激烈，並非底部現象，實質上多頭正且戰且退，最核心的問題是美國必須盡快研發出疫苗對抗病毒，以及川普的救市方案不能是空包彈。

美股道瓊指數9日暴跌2千多點，創下史上最大跌點，美國總統川普立刻跳出來說要全力救市，擬推減稅等振興經濟方案，激勵美股10日大漲千點。

謝金河在臉書發文指出，美國股市3月以來不是大漲、就是大跌，例如2日大漲1293點，3日大跌785點，4日又大漲1173點，當天聯準會降息兩碼，但5日道瓊又大跌969點，6日一度大跌逾千點，最後下跌256點，9日則是歷史性重挫2013點。乍看之下，多空交戰非常激烈，但實質上多頭是且戰且退，美股頻頻探底創新低。目前美股各大指數多數跌破年線，只剩生技醫療及大型Nasaq100及費城半導體指數仍力守在年線上。

謝金河認為，短期間來看，油價若不再破底，公債殖利率不再創低，美國重量級五大市值股穩住，多頭仍有防守的機會。但最核心的問題仍然是美國必須儘速研發出疫苗抗病毒，有效遏阻新冠肺炎疫情蔓延，還有川普救市不能打空包彈，必須對症下藥。

謝金河表示，這次疫情重創全球股市，各國政府全力救市，南韓政府下禁空令，全球央行再度卯足全力寬鬆銀根，但資金不能治本，這時候疫情必須出現有效轉折，重振市場信心，才能讓股市重現活力。對美股來說，眼前忽而大漲、忽而大跌的刺激景象，絕非底部現象，川普仍有待加油！

(中時電子報)