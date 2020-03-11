據中國江蘇網報導，近半個月來，江蘇省企業復工復產快速推進，疫情防控形勢持續向好。有關部門綜合監測顯示，截至3月5日，全省外資企業復工2.89萬家，復工面79％，其中，外資規模以上工業企業復工面91％；截至6日，全省服務業企業綜合復工率72％；截至7日，全省工業企業綜合復工復產率79.4％，其中，規模以上工業企業復工複產率83.3％，工業企業員工到崗率82.5％。

從地區看，南京、無錫、常州、南通、淮安、鹽城、泰州、宿遷規模以上工業企業復工複產率高於全省平均；從製造業看，電子、石化、醫藥、光伏、冶金、輕工、機械行業復工復產率超過80％，戰略性新興產業企業復工復產率83.9％；從服務業看，資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業復工復產率100％，金融業96％，交通運輸、倉儲和郵政業76.8％。

江蘇經濟總量占大陸1／10，率先恢復、率先企穩，力爭經濟運行好於全大陸。

稅務部門透露，2月10日至3月7日，江蘇省累計開票銷售恢復到去年同期的70.4％。交通運輸部門指出，3月7日，江蘇省高速公路出口流量恢復至去年同期水準的97.6％，其中貨車流量達到去年日均流量的109％。海關部門透露，截至3月5日，今年由江蘇開行的中歐班列達178列，年增33％，逆勢提速。供電部門介紹，3月1日至7日，江蘇省工業用電量增長15.4％。

(旺報 )