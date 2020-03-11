受到新冠肺炎影響，職安署昨天表示勞動條件專案勞檢將延後，但勞動部部長許銘春今天表示，勞動檢查不會因疫情停下腳步，此次疫情對產業造成影響，在勞檢方面會有一些比較「彈性」的作法，但攸關生命安全的安全衛生檢查，一定是依法執行。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部業務報告。許銘春說，如台電日前發生職災，有去處罰，甚至予以停工等處分，近來傳出許多產業紛紛採取減班休息等措施，也會影響勞工權益，但減班休息一定要給到基本工資，會透過「法遵訪視」、勞動檢查等提醒業者遵守法令，維護勞工的權益。

依勞動部說明，屬於低度風險或小（微）型的事業單位，才會指派專人臨廠進行法遵訪視，如有待改進事項，將透過「法遵訪視」據以提出「改善建議」，並非單純由上而下或一對多之法令宣導說明，而是為小型企業客製化的行政服務作為。

許銘春指出，如果勞工認為自己權益受損可以打申訴專線1955，一定會依法檢查，在申訴方面的勞動檢查沒有任何停止，職安衛與申訴的勞動檢查造常進行。

至於實施無薪假事業單位優先檢查？許銘春強調，減班休息（無薪假）至少要給到基本工資，會透過法遵訪視提醒業主一定要遵守相關的規定。

(中時 )