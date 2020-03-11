全球股市因新冠肺炎與油價暴漲暴跌，投資人現階段是否應投資台股？金管會主委顧立雄11日上午給投資人八個字建議：「長線佈局，定期定額」，強調台股沒有像美股雲霄飛車式的大起大落，只有階梯式的小漲小跌，但只要下跌，交易量就擴大，代表有人逢低承接。

因此顧立雄強調台股「沒有過度樂觀的理由，但同時也沒有過度悲觀的理由」，對於散戶而言，定期定額進場投資台股，有助分散風險，一旦疫情過去或和緩，相關產業需求出現，企業獲利與營收即會恢復。

同時顧立雄也表示，金管會已備妥相關股市穩定方案，但目前台股仍在1萬1千點附近，至今仍看不到需要祭出穩定台股措施的必要，但顧立雄承諾，財金部會首長都會密切關注相關情勢，必要時都會討論需要祭出的措施。

顧立雄分析，從新春開盤以來，台股跌了近700點，但是同時交易亦爆大量，且台股呈現的走勢，跟最近美股走勢並不太一樣，即沒有隨美股大漲大跌，或甚至新春以來的700點缺口，到現在都沒有回補。同時在台股還在高點戒慎恐懼的時候，美國甚至已觸及歷史最高點，台股也沒有跟著上去，所以最近美股這種「坐雲霄飛車似」行情，在台股並沒有出現。即二者有點脫勾，並未完全連動。

顧立雄表示，覺得台股目前沒有過度樂觀的理由，但同時也沒有過度悲觀的理由，所以始終呈現一個階梯式小漲小跌，但在台股或全球球股市，都受到疫情干擾，產生連動的情況下台股每次下跌，還是有逢低承接買盤出現，也就是交易量都有出來，所以可見是有很多人認為「從長線佈局來看，是可以逢低承接」。對於散戶來講，可考慮定期定額的投資方式，是一個分散風險的方法。

(工商 )