新冠肺炎肆虐全球，歐洲近日疫情嚴峻，由法國航空（Air France）與荷蘭皇家航空（KLM）合併組成的法荷航空集團，自即日起將停飛巴黎來回台北、香港航班至3月29日；飛往首爾與新加坡航班也將減少。

法國航空宣布，本月將大幅減少飛往亞洲、義大利、以色列等地航班，自1月30日北京、上海航線已停飛，且將延長至3月28日。至於飛往首爾的航班，4月12日前也從每周7班減少至4班，新加波則從每周7班減少至5班。

據《BARRON'S》報導，法荷航空集團表示2月的旅客數量減少600萬人次，約1.9％，亞洲航線運輸量3月下降約25％，不過若將旗下廉航Transavia加入計算，總旅客人數僅下降0.5％，約700萬人次。

不過集團也表示，由於沒有跡象表明新冠肺炎會停止，預計接下來數月內會影更大的影響，長程運輸量可能減少13％。

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(中時電子報)