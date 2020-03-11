首爾客服中心爆群聚感染 韓國新冠肺炎新增90例 09:352020/03/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國今天新增武漢肺炎確診病例中，首爾有62例最多、仁川15例居次，京畿道13例。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國首爾市長指出，由於西南部一家電話客服中心爆發群聚感染情形，韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增90確診病例，引燃對都會區出現大規模感染的憂慮。 韓聯社（Yonhap）報導，首爾市長朴元淳（Won-soon Park）在廣播節目中表示，這已成為有2500萬人口的首爾都會區最大規模的群聚感染。 韓國今天新增武漢肺炎確診病例中，首爾有62例最多、仁川15例居次，京畿道13例。 (中央社) #首爾 #韓國 #感染 #武漢肺炎 #武漢 也許您會感興趣 國際熱門新聞 義大利疫情暴走 一日168死 感染破萬人 - 國際 最後王室任務！哈利梅根與威廉凱特冰冷合體 - 國際 紐約爆大規模群聚感染 州長急劃封鎖區 部隊進駐 - 時事 全國被禁足 深情義大利人最火大這事 - 國際 西班牙兩日暴增千例 瞬間追上法國與德國 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。