韓國首爾市長指出，由於西南部一家電話客服中心爆發群聚感染情形，韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）今天新增90確診病例，引燃對都會區出現大規模感染的憂慮。

韓聯社（Yonhap）報導，首爾市長朴元淳（Won-soon Park）在廣播節目中表示，這已成為有2500萬人口的首爾都會區最大規模的群聚感染。

韓國今天新增武漢肺炎確診病例中，首爾有62例最多、仁川15例居次，京畿道13例。

(中央社)