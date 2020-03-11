促轉會代理主委楊翠今日受訪談到促轉會針對林義雄宅血案作的調查報告，儘管尚未調查出真實兇手，但她認為以當時政府對林義雄宅監控之嚴密，兇手卻可以在現場待80分鐘還打電話，所以報告認為威權政府知情或介入有關連的可能性不容排除，而過往謠言指稱行兇者為黨外人士的說法並非事實。

楊翠今天接受「周玉蔻嗆新聞」廣播節目專訪，談到林義雄宅血案，楊翠指出過往歷次調查並未將國家監控列為重心，監察院曾發函詢問各國家單位有無相關監控檔案，當時各單位宣稱沒有，結果如今促轉會透過檔案發現林義雄至少被監控15年，從1977他當選省議員到1992年。促轉會也羅列9名當年相關人員想去訪問，但4人已過世，2人重病無法出門，最終訪問3人，包括前警總保安處組長，他親口證明當時政府曾經監控林宅。

楊翠還說，過往林宅血案後，政府歷次調查曾暗示，認為是因為林義雄在美麗島事件中太配合當局審判，才有黨外人士行兇，這種說法對林義雄很不公平，也不是事實，調查固然不可能期待突然找到兇手，但調查後看到當時政府對林宅監控之嚴密，兇手卻可以在現場待80分鐘還打電話，威權政府知情或介入有關連的可能性不容排除，本次也排除綽號大鬍子的澳洲籍學者家博涉案可能性。

另外楊翠坦言，前促轉會副主委張天欽任內將促轉會比擬為東廠的作為，確實對促轉會造成衝擊，但依照促轉條例，促轉會是任務型機關，只有兩年任期，因此沒有太多時間沉浸在其中，必須繼續努力，而且國際的轉型正義工作本來就每一國都很困難，兩年之後證明她們沒有因為東廠事件而畏懼。

此外談到促轉會目前人員的缺額(可有9名委員卻只有5名委員在任)，還有蔡英文總統與行政院長蘇貞昌承諾將延續促轉會任期，楊翠表示大家都全力以赴，當然如果人力補足最好，重點不是一個機關存續與否，而是轉型正義工作繼續推動。訪談過程中，她與節目主持人周玉蔻倆都遵照廣播公司政策，戴口罩進行為時一小時的專訪，只有在中間喝水時短暫拿下。

(中時 )