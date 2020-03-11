為了因應新冠肺炎疫情，各國紛紛採取各項措施減少經濟損失。對此，美國總統川普10日再度抨擊美國聯準會及其主席鮑威爾稱，聯準會應該把美國的利率降低到「競爭國家」的水平，聯準會的行動速度「很可悲、很緩慢」。

川普在推特上貼文表示，「由鮑威爾領導的聯準會很可悲，行動太慢，他們應該要將美國的利率調降到競爭對手國家的水平。

川普還批評鮑威爾稱，「升息太快，降的太晚，現在對手擁有多了兩個百分點的優勢，匯率將給他們更多幫助」。

(旺報 )