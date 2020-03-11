川普施壓聯準會 利率降至競爭國家水準 09:342020/03/11 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為了因應新冠肺炎疫情，各國紛紛採取各項措施減少經濟損失。對此，美國總統川普10日再度抨擊美國聯準會及其主席鮑威爾稱，聯準會應該把美國的利率降低到「競爭國家」的水平，聯準會的行動速度「很可悲、很緩慢」。 川普在推特上貼文表示，「由鮑威爾領導的聯準會很可悲，行動太慢，他們應該要將美國的利率調降到競爭對手國家的水平。 川普還批評鮑威爾稱，「升息太快，降的太晚，現在對手擁有多了兩個百分點的優勢，匯率將給他們更多幫助」。 (旺報 ) #聯準會 #川普 #鮑威爾 也許您會感興趣 推薦閱讀 白宮幕僚長換人 川普盟友梅多斯接任 17:302020/03/07 國際 川普大嘴勝病毒 至尊公主號下不了船 04:102020/03/08 國際大事 諾獎得主：川普將病毒政治化 比病毒更可怕 09:302020/03/08 兩岸 現代版羅馬暴君！黑天鵝又作亂 川普推文徹底引爆怒火 16:402020/03/09 財經 川普離病毒多近？美媒：密切接觸者剛與他握過手 20:532020/03/09 兩岸 《國際金融》川普提減稅、大舉紓困，美股期貨反彈逾2％ 11:082020/03/10 財經 油價崩跌 川普政府暗批俄羅斯造成 12:192020/03/10 國際 傳與確診者同場！記者追問「是否接受檢測」…川普直接轉頭走人 23:182020/03/10 國際 新冠肺炎襲向美國－總統頻開砲 官員無奈 04:102020/03/11 全球財經 府會多人居家隔離 白宮剉咧等 04:102020/03/11 國際大事 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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