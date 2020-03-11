據智通財經網報導，安聯首席經濟顧問默德·埃里安（Mohamed El-Erian）表示，儘管美股在歷史性暴跌後周二收高，但是尚未觸底。此前埃里安表示，近期的全球事件對公司收益和經濟增長的破壞將比根本性的衰退持續時間更長。

此前，他表示美國股市可能會從上個月的高點下跌多達30％。埃里安稱，周二的反彈並沒有改變他對市場格局的看法。他認為還沒有跌到最低點，市場將變得非常不穩定。

(旺報 )