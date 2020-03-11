安聯首席經濟顧問：美股尚未觸底 09:502020/03/11 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據智通財經網報導，安聯首席經濟顧問默德·埃里安（Mohamed El-Erian）表示，儘管美股在歷史性暴跌後周二收高，但是尚未觸底。此前埃里安表示，近期的全球事件對公司收益和經濟增長的破壞將比根本性的衰退持續時間更長。 此前，他表示美國股市可能會從上個月的高點下跌多達30％。埃里安稱，周二的反彈並沒有改變他對市場格局的看法。他認為還沒有跌到最低點，市場將變得非常不穩定。 (旺報 ) #經濟 #美股 #市場 #顧問 #安聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情襲擊－標普估亞太經損2,110億美元 04:092020/03/07 全球財經 亞銀：疫情經濟損失 台全球第六 04:092020/03/07 全球財經 歐元區經濟 未來10年恐龜速成長 19:212020/03/07 財經 專家傳真－預知大宗商品表現，需關注中國2020年經濟增長前景 04:102020/03/09 產業特刊 國外指數期貨贏家專欄－恐慌氣氛濃 三大美股期指摔 04:102020/03/10 證券．權證 美股重挫道指創史上最高跌點 A股低估值跟跌估有限 09:132020/03/10 財經 學者觀點－疫情當前 世界不再是平的？ 04:102020/03/11 產業特刊 美股距「熊市」僅一步之遙 04:102020/03/11 證券．權證 宅經濟夯 手作坊攜手直播主衝業績 04:102020/03/11 地方新聞 《美股掃瞄》看好全球接力救市，美股大漲近5％ 08:362020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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