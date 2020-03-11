【現場直播】中央流行疫情指揮中心「武漢肺炎疫情」記者會｜2020.03.11

今天新增1例新冠肺炎境外移入個案，為第48例北部30歲多歲女姓，於英國旅遊時染疫，返台後確診。指揮中心指出，即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利歐洲8國、中東地區巴林、科威特2國的旅遊疫情提升至第二級警示。還有歐洲16國的旅遊疫情警示調整至第一級。這次武漢包機無人需後送醫院。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內第48例COVID-19新冠肺炎確定病例，為北部30多歲女性，2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後於3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，因出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗於今日確診，目前收治負壓隔離病房治療。

指揮中心表示，依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高；個案同住家人目前皆無疑似症狀，將進一步調查個案在英國期間之旅遊行程，並持續追蹤其同住親友、英國當地友人、同機旅客及就醫接觸者等健康情形。

近日歐洲地區疫情急遽升溫，指揮中心宣布即日起將冰島、瑞士、挪威、瑞典、比利時、荷蘭、丹麥及奧地利共8國的旅遊疫情提升至第二級警示(Alert)。以及中東地區的巴林、科威特的旅遊疫情提升至第二級警示(Alert)，建議國人在當地應採取加強防護措施，自上述國家入境台灣之民眾則應落實14天自主健康管理。

另考量申根區域國家人員流動密切，同步將希臘、捷克、葡萄牙、芬蘭 、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞 、匈牙利、盧森堡、馬爾他、斯洛伐克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登，以及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共16國的旅遊疫情警示調整至第一級：注意(Watch)。

陳時中說，第二批武漢包機雙方認知不同，溝通困難。拒絕相關檢疫的真正原因為何，因無訪問當事人，所以無從得知。在大陸有一位台人因出現發燒症狀無法登機，這邊很擔心他們會將那位台人送往醫院，不知道是否能有好的隔離治療。所以陳時中推測，未配合檢疫的人，可能是害怕檢測出不好的結果，被送到當地的醫院治療。

陳時中表示，這次的華航與東航班機均無人需後送醫院，全數人員均載往隔離所檢疫，其中13名醫護人員共有10人搭乘華航返台，另有3人是搭乘東航回來。

(中時電子報)