美國商務部持續延長華為豁免期至5月15日 09:502020/03/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮仍持續保持華為的豁免期，美國商務部美東時間10日表示，延長美企繼續與華為展開業務的臨時通用許可至5月15日。 路透報導，美國商務部2019年5月將華為列入實體清單，但從當時至今持續保持著對華為的豁免期，使其臨時通用許可保持有效。目前商務部已經多次延長此許可，最近一次延長的期限是至4月1日。 (工商 ) #華為 #延長 #美國商務部 #豁免期 #許可 也許您會感興趣 推薦閱讀 要求台中環保局更正中火處分 環保署：還是要依法 09:272020/03/09 生活 疫情延後開工 廣華2月營收衰退42％ 17:232020/03/09 財經 華固建設砸10億餘元 搶下士北科園區住宅地 17:282020/03/09 財經 華為手機 全年出貨拉警報 04:102020/03/10 全球財經 蘇貞昌透露 促轉會可能續存超過1年 12:282020/03/10 政治 龍華科大開發口罩電漿清潔機有效滅菌並延長使用期限 16:442020/03/10 新消息 上海發布「不見面2.0版」 8條措施支持外國專家復工 18:162020/03/10 兩岸 本末倒置 解決民生才最重要 04:102020/03/11 生活新聞 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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