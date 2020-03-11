白宮仍持續保持華為的豁免期，美國商務部美東時間10日表示，延長美企繼續與華為展開業務的臨時通用許可至5月15日。

路透報導，美國商務部2019年5月將華為列入實體清單，但從當時至今持續保持著對華為的豁免期，使其臨時通用許可保持有效。目前商務部已經多次延長此許可，最近一次延長的期限是至4月1日。

(工商 )