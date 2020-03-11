彩晶（6116）公佈2019年第四季營運成果。因為提列約1.63億元資產減損，導致第四季轉虧，每股淨損約0.01元。不過彩晶2019年全年仍維持獲利表現，每股盈餘0.25元。

第四季銷貨收入約45.3億元，較第三季42.8億元增加約6％。營業毛利約為3.71億元，營業損失約為9,700萬元，淨損約為1,300萬元，基本每股損失為0.01元。第四季底每股淨值約為13.06元。第四季毛利率、營業利益率、營業利益+折舊攤銷率及淨利率分別為8％，-2％，11％及-0.3％。

彩晶2019年第四季總出貨量較第三季增加約2.4％，達410.7萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為36美元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為1.23億片，大尺寸面板出貨量約為43萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為11萬台。在產品組合方面，6吋以下手機面板產品佔總銷售金額之31％，6.2吋～10.1吋中尺寸平板相關產品佔總銷售額之53％，11吋以上大尺寸面板產品佔16％。

(工商 )