陸A股三大股指11日早盤高開，滬指開盤漲0.17％，深成指漲0.29％，創業板指漲0.42％；值得注意的是，湖北本地股開盤大漲，東湖高新、精倫電子、國創高新、長江通信等集體封板；語音技術、超導、數據中心等漲幅居前。

另外，港股方面，整體呈現上漲態勢，由其以電子板塊漲幅居前。恆指開盤漲0.27％，國企指數漲0.05％，華為概念股普漲，中興通訊漲1.75％，丘鈦科技漲約2％ ，比亞迪電子漲1.12％；另外，招商證券漲1.8％，2019年淨利增65％。

中信證券認為，新基建助推提速，高端銅板帶箔前景可期。

國金證券則指出，受到新基建影響，有望拉抬相關板塊；對於「新基建」的規模從專項債資金用途和PPP項目產業分佈來看，「新基建」占全部基建比例的7％至12％，保守估計，今年規模超1兆元（人民幣，下同），其中，5G投資規模近3千億元、特高壓投資規模超6百億元、軌道交通投資規模在5千億元左右、充電樁投資規模約1百億元、數據中心投資規模約1千億元、人工智能投資規模約350億元、工業互聯網投資規模達百億級。

(旺報 )