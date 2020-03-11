美國總統川普宣布將推出經濟紓困刺激方案，考慮調降薪資稅由6.2%降至0%；中國國家主席習近平抵武漢視察防疫，宣示中國疫情得到控制，多方因子激勵美股全面勁揚，終場道瓊工業指數上漲1167.14點(+4.89%)。美元指數今早仍持續站穩在96之上，本周一美元指數一度滑落到94.6附近。早盤台北外匯經紀公司新台幣兌美元開盤匯價為30.04，貶值0.4分。

本周四(12)日央行總裁楊金龍將赴立法院財委會備詢，央行在書面報告中指出：自今年2月下旬開始，隨全球疫情逐漸擴大，國際金融市場出現較大的波動，國際美元因3月3日FED緊急降息2碼而走弱，造成全球股匯市的再度波動。央行密切關注炎疫情下，國際資本的進出狀況，必要時將採妥適措施，以維持匯市秩序及穩定。

在通膨方面，央行指出，今年受肺炎疫情蔓延衝擊全球景氣，抑低國際原油等原物料價格，並不利國內消費需求，今年通膨展望有向下風險。

新台幣匯價早盤開貶0.4分後，隨即轉而升破30元整數卡，開盤5分鐘內最高匯價為29.98，升值5.6分。

(時報資訊)