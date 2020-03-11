據大陸央視報導，英國下議院在當地時間10日表決，以306票對282票的優勢，維持華為參與英國5G建設的計畫。

此前，前保守黨領導人伊恩·鄧肯·史密斯提出修正案，要求英國5G建設剔除華為的存在。

(旺報 )