英國下議院通過華為參與英國5G建設 09:532020/03/11 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸央視報導，英國下議院在當地時間10日表決，以306票對282票的優勢，維持華為參與英國5G建設的計畫。 此前，前保守黨領導人伊恩·鄧肯·史密斯提出修正案，要求英國5G建設剔除華為的存在。 (旺報 ) #英國 #華為 #建設 #5g #英國下議院 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G早鳥資費 電信三雄開戰 04:092020/03/07 財經要聞 三方向研議 落實分級收費 04:092020/03/07 財經要聞 3大手機5G資費曝光 網分析後大驚回這句 16:102020/03/07 財經 爭5G溢增標金 三部會角力 04:102020/03/09 財經要聞 要消費者用得起… NCC研擬管制5G資費 04:102020/03/09 財經要聞 陸5G新基建續提速 2020年底開通60萬座基地站 08:582020/03/10 財經 《熱門族群》陸加速5G基建，台廠好樂 11:592020/03/10 財經 打臉三雄 台灣之星5G吃到飽訂999元 15:132020/03/10 財經 《通信網路》中華電三星Galaxy S20系列預購，1小時額滿 15:402020/03/10 財經 《科技》台灣之星去年12月營業利益轉正，祭5G早鳥無痛升級 16:312020/03/10 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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