基隆男深夜巷弄縱火，娃娃機遭大火焚毀。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆男深夜巷弄縱火，娃娃機遭大火焚毀。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆男深夜巷弄縱火，娃娃機遭大火焚毀。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆凌晨不平靜！一名李姓男子因為精神不佳，在11日凌晨於基隆市成功一路118巷中縱火，經報案後，警消快速趕至撲滅火勢，所幸無人受傷，警方於現場發現李男，並在訊後將依公共危險罪送辦。

警方指出，李姓男子目前50多歲，今日凌晨2點時，疑似自身精神狀態不佳，拿著打火機將巷弄內的垃圾堆成一疊後點燃，還好消防局迅速到場將火勢撲滅，只有夾娃娃機店因靠巷口的一台娃娃機及遮雨棚遭火勢波及，遭到燒毀。

警方表示，李男目前沒有工作，更無與夾娃娃機店家結怨，沒有身心障礙手冊，也不是列管的遊民，平日沒有固定住居所時常在仁愛區閒晃乞討來謀生。李男在被帶到派出所時，持續大吵大鬧，疑似精神狀態不佳，也無法明確表達狀況，警方指出，經過員警詢問後，因為犯罪事實明確，將依公共危險罪移送基隆地檢署來偵辦。

基隆市警局第一分局忠二路派出所所長郭治鑛指出，由於深夜縱火會引起民眾恐慌，警方將調整巡邏路線，將增加巡邏密度，來安定民心。

(中時 )