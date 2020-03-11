清明節將至，因應新冠肺炎疫情升溫，今年清明祭祖內政部鼓勵民眾採分流或用直播的方式線上參與。內政部長徐國勇今受訪表示，對祖先懷念必須要疫情調和，目前沒有收到反彈聲音。對於線上法會是否會因長者不熟悉科技操作無法參與，徐國勇說，我媽媽90歲也會用通訊軟體傳訊息，很多長者基本應用都會，不要把老人家看扁。

徐國勇表示，宗教團體都有線上法會經驗，效果不錯，線上法會有好處，在疫情防止擴散時候，可以擴展到清明法會，感謝宗教團體幫忙，用直播方式避免大量信徒聚集，這是好的典範，私立塔位也會推動線上法會，漸漸在清明節會達到一定功能。

徐國勇說，清明掃墓表達對祖先的懷念，慎終追遠是傳統文化一部分，但配合疫情，大家應該都可以體諒，目前都沒收到反彈的聲音，而且都是支持線上祭祖，指派少數人掃墓，並透過直播方式讓其他家人在家看直播參與。

至於有些長輩不會使用科技是否無法配合線上法會，徐國勇以自己90歲的媽媽為例，媽媽也會用通訊軟體跟他傳訊息，其實家庭都有年輕人或看護都會教，所以不要把長輩看扁了。

部分墓園位處偏僻收訊不佳，推動線上掃墓恐有困難，徐國勇表示，現在台灣收訊都相當好，可能人多會有頻寬問題，整體來看都還好，若偏僻到網路不通的地方，大概都很空曠，人不多的話也不用戴口罩。

(中時 )