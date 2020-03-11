新冠肺炎疫情持續延燒，民眾人心惶惶，更因減少出門導致許多觀光區、賣場受影響。蘇澳鎮公所日前祭出紓困措施，公有市場租金減免3個月助攤商渡難關。對此，前立委孫大千認為三大產業將會是此次新冠病毒疫情肆虐下的「重災區」，他建議政府在防疫期間應該立即採取三大措施進行紓困。

孫大千在臉書指出，零售業、餐飲業和觀光業將會是此次新冠病毒疫情肆虐下的「重災區」，建議政府在防疫期間應該立即採取下列措施進行紓困：

第一，協調中央和地方政府率先帶頭，針對相關受創產業承租公有土地及館舍的租金全面減半，甚至減免。

第二，呼籲民間的地主及房東針對相關受創產業的地租及房租同步減半，政府可以提供接受響應的地主和房東未來三年的稅負減免。

第三，要求接受政府紓困協助的相關企業，承諾保障原有勞工的就業機會。

對此，網友認為「非常好的政策，希望執政黨可以好好參考」、「撒納稅人的錢在補坑洞能補多久」。

(中時電子報)