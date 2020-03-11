在網路上人氣相當火紅的YouTuber蔡阿嘎，本月3日下午，騎車載著懷孕8個多月的老婆「二伯」外出等紅燈時，遭到黑衣男子持重物攻擊，老婆腰腹被打，痛到當場宮縮住院好幾天，引起各界關注。昨天（10日）正逢蔡阿嘎出道滿12週年，他在社群平台曬出蔡桃貴、二伯的全家福背影，有感而發說出「離開網路媒體…」等話語，猶如預告一家三口「引退時機」，讓大批粉絲喊不捨。

在網路上已經活躍12年的蔡阿嘎，算是國內資深的YouTuber，而他結婚、生子後，老婆二伯、兒子蔡桃貴，也是粉絲關注目標，一家人在網路上人氣搶搶滾，但他昨天卻突然發文提到：「突然想再次感謝，這十幾年來，在網路上陪伴我們的所有鄉親！因為一定會有那麼一天…蔡阿嘎、二伯會離開網路媒體，或是不久將來，蔡桃貴也會漸漸不再出現曝光…但和大家共同留下過的所有美好回憶，值得這一輩子細數與珍惜！」

蔡阿嘎此番猶如「引退宣言」的PO文一出，嚇壞不少粉絲，他隨即跳出來解釋：「欸等等等等，我還沒有要引退啦，看大家留言好像我馬上就要退休一樣。」不過他先前已透露，等到大兒子蔡桃貴上學後，因為擔心他之後上學，人際關係與生活會受到影響，引此等蔡桃貴正式「上學」後，就不再拍片記錄兒子成長，這也等於確認，蔡桃貴確定年紀到了，就會從網路平台「引退」。

不過對於蔡阿嘎這番留言，多數網友都表示支持，不少人就認為，「保護她們是正確的選擇，等孩子大了，減少曝光率真的比較好」、「也許這是保護家人最好辦法！辛苦了！」、「支持你們的任何決定」。

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(中時電子報)