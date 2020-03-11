大陸A股中的5G概念股11日早盤集體開高，精倫電子、國脈科技、中通國脈等股漲停。

自2月21日以來，大陸政治局、工信部等在半月內召開6次會議，強調加快5G網路建設進度，5G建設有望顯著加快。

政治局和工信部會議強調加強加快5G、數據中心等新型基礎設施建設進度，「新基建」作為經濟逆週期穩定器，中國移動開啟5G二期無線主設備集中採購，復工復產進度將有望提升。

(旺報 )