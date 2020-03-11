內政部地政司今天召開桃園航空城區段徵收審議擴大專案小組會議，航空城被迫遷居民及民間團體上午到內政部陳情，強調本案徵收面積達2599公頃，但僅進行723公頃的個案環評，仍有1876公頃尚未環評，民間團體要求呼籲應補辦環評，再啟動徵收。

桃園航空城區段徵收傳出將於4月發出徵收公告，但台灣人權促進會等團體質疑，本案的區段徵收計畫書初稿迄今並未公開，居民、民間團體都無法取得。如此重大的案件，關鍵時刻卻不願公開資訊供社會大眾檢視，實在是讓人無法接受。

民間團體也說，航空城是台灣史上最大的區段徵收案，徵收範圍內包括住宅設籍戶數6190戶，約1萬6367人，徵收面積達2599公頃。屬徵收範圍的「崙仔後旁」居民呂學信表示，自己反對納入徵收範圍，卻因鄰近居民爭取納入徵收後，被強行徵收，不符公平正義。

台灣人權促進會專員余宜家表示，桃園航空城區段徵收有關商業區的推 估，也違反都市計畫定期通盤檢討實施辦法31條規定上限，依法航空城 僅能設定92.5公頃，卻劃設322公頃，浮報推估。

環境權保障基金會研究員許博任也說，在徵收範圍高達2599公頃的土地中，只進行了723公頃的個案環評，仍有1876公頃尚未環評，他要求呼籲應補辦環評，再啟動徵收。許博任也呼籲交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦不要重蹈國民黨執政時未環評就徵收的錯誤。

(中時 )