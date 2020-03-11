張益贍月薪14萬元，3日下午卻只進辦公室2小時，又溜去養生會館「放鬆」。（圖／本刊攝影組）

張益贍3日中午卻溜班幽會蔡宜芳，更在斑馬線上演你追我跑的青春戲碼。（圖／本刊攝影組）

CTWANT 封面故事》擁吻襲胸摩鐵煲愛 直擊柯P愛將激戀爆乳女助理

台北市文化基金會副執行長張益贍每月薪水達14萬元，遭爆與「政壇甜姐兒」蔡宜芳發展出不倫父女戀，本刊直擊發現，他不但在上班日溜出來與小女友共進午餐，下午4時許就離開辦公室去按摩放鬆，高薪背後的輕鬆愜意讓人無比欣羨。

本刊調查，張益贍已婚育有1女，去年才與妻子一同慶祝愛女大學畢業，1家3口還留下甜蜜合影，而他身為台北市長柯文哲心腹，柯文哲背負「酬庸」罵名也要替愛將指派官位，張益贍卻遭直擊將大部分時間放在蔡宜芳的身上，還趁下午「溜班」按摩。

3月3日上午，本刊發現張益贍在家中待到10點23分才出門，但目的地不是位於松山區的辦公室，而是直奔林森南路，等候蔡宜芳共進麥當勞午餐。

餐點上桌，蔡宜芳才姍姍來遲，張益贍似乎情緒不佳，眉眼略帶怒色，但蔡宜芳很快用笑容融化恩師的心，他們一起喝同杯可樂，蔡還貼心地將遺落的卡片夾放進張的口袋，2人吃飽後並肩散步，更在斑馬線上演你追我跑的青春戲碼，連路人都忍不住側目。

嬉鬧過後，蔡宜芳回黨團工作，張益贍則終於想起自己的身分，近下午2點才驅車到辦公室上班，但僅待了約2小時又離開基金會，下午4時許到中山區的養生會館「放鬆」以補充精氣神，晚間6時許又回到青島東路接佳人下班。

本刊致電張益贍，他否認與蔡宜芳交往，記者詢問是否進出摩鐵，他立刻反問「有什麼證據嗎」？強調沒有去汽車旅館，但聽聞本刊掌握證據，他則改口說是去「討論公事」，也將和妻子如實報告他與蔡宜芳的「公務交往關係」。

蔡宜芳則回應，與張益贍是同黨同事，時常見面、喝咖啡，曾一起到汽車旅館「開會」，她知道張已婚，2人沒有任何私情。但在本刊致電當晚，蔡宜芳就無預警關閉個人臉書和粉絲專頁。

(中時電子報)