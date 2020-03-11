陸第54顆北斗導航衛星順利升空

中國大陸9日成功發射了北斗系統第54顆導航衛星。如今中方要與美國全球定位系統（GPS）抗衡，就只差一顆衛星。

據新華社報導，這顆衛星在西昌衛星發射中心，透過長征三號乙運載火箭順利發射升空。而它是北斗三號第29顆全球組網衛星，也是第2顆地球靜止軌道衛星。這類衛星在星基增強、短報文通信，還有精密單點定位等服務上，都能發揮關鍵作用。中方將按計畫，今年5月發射最後一顆地球靜止軌道衛星，屆時北斗三號全球星座部署將全面完成。

一旦部署完成，北斗衛星系統在大陸與亞太區的精確度將達10公分，而GPS則為30公分。

目前許多廣受歡迎的智慧手機中，都已內建北斗衛星系統功能，如高通的「驍龍」（Snapdragon），還有華為的「麒麟」（Kirin）等處理晶片，除了GPS與北斗外，有時甚至納入歐洲的「伽利略」（Galileo），以及俄羅斯的全球導航衛星系統（Global Navigation Satellite System，GLONASS）。

(中時電子報)