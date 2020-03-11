網通晶片大廠邁威爾（Marvell）和三星電子（Samsung Electronics）近日宣布兩公司將延續合作關係，合作內容涵括無線接取網路（RAN）之額外區段的網路基礎架構創新。Marvell與三星持續緊密合作，為以Marvell的OCTEON及OCTEON Fusion處理器為基礎的基地台提供居市場領導地位的多世代基頻與傳送處理解決方案。

此外，由於大量部署MIMO帶來複雜的波束成形演算法，需要運算能力大幅提高，因此兩公司將持續合作設計創新的頻射單元架構。該合作以OCTEON Fusion平台為基礎，整合三星獨特的智慧財產權，在提供差異化商品的同時加速最佳化解決方案的上市時間。

由於較高頻譜頻率、大量MIMO天線陣列和超低延遲時間等複雜問題還未解決，網路業者在推出具成本效益的5G網路基礎結構上困難重重。Marvell和三星正在開發以獨特方式結合可程式性與效能的高度整合解決方案，著手解決這些問題。這些解決方案以OCTEON Fusion平台為基礎，可以立即藉由該平台提供的廣泛軟體生態系來啟用。

三星電子網路事業群的執行副總暨研發主管Jaeho Jeon表示，三星致力於協助行動電信業者滿足效能目標。我們始終堅持探索創新的方式來應對即將到來的5G市場難題。這種不屈精神將驅使我們增強自身的 5G技術能力。在協助我們達成這些目標方面，Marvell是一個非常重要的合作夥伴。

Marvell首席策略官兼網路及處理器事業群執行副總Raghib Hussain表示，我們相信通過與三星的緊密合作，讓兩家公司能夠在5G基礎結構市場中雙贏。我們的目標就是要確保和三星一樣的基礎架構設備供應商可以在高速發展的5G世界中幫助網路業者茁壯地成長。

(工商 )