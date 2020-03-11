大陸國家衛健委11日宣布，3月10日全日大陸31省市新增確診病例24例、新增死亡病例22例。截至10日24時累計報告確診病例達到80,778例，累計死亡病例3,158例。

同時，人民日報引述山東省衛健委及青島市衛健委說法，10日山東省無新增確診，不過新增義大利輸入新冠肺炎確診病例1例，患者自義大利出發，途徑杜拜北京抵達青島，已送至青島市定點醫院隔離治療，病情平穩。累計報告境外輸入確診病例1例。

(工商 )