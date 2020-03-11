大陸新冠肺炎新增確診24例 山東出現首例境外輸入病例 11:452020/03/11 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎肆虐，確診病例仍持續增加。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委11日宣布，3月10日全日大陸31省市新增確診病例24例、新增死亡病例22例。截至10日24時累計報告確診病例達到80,778例，累計死亡病例3,158例。 同時，人民日報引述山東省衛健委及青島市衛健委說法，10日山東省無新增確診，不過新增義大利輸入新冠肺炎確診病例1例，患者自義大利出發，途徑杜拜北京抵達青島，已送至青島市定點醫院隔離治療，病情平穩。累計報告境外輸入確診病例1例。 (工商 ) #新冠肺炎 #CONID-19 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #大陸 #武漢 #確診 #死亡 #新增 #病例 #山東 也許您會感興趣 推薦閱讀 急查社區接觸 院內感染擴大！同層不同房爆染疫 出院半月才確診 04:102020/03/07 生活新聞 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 2020新冠風暴》全球疫情不斷更新／全球確診逾11萬人 08:442020/03/08 生活 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 兩岸熱門新聞 新冠肺炎病毒外交 大陸伸手援助義大利 - 兩岸 大陸新冠肺炎新增確診24例 山東出現首例境外輸入病例 - 兩岸 - 工商 義大利衛生部：陸防控新冠肺炎經驗值得學習 - 兩岸 湖北台辦：包機協商一波三折 台拒絕候補名單令人遺憾 - 兩岸 - 旺報 美U-2偵察機 安裝陸北斗系統 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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