鑄件大廠永冠-KY大陸各工廠受疫情影響，2月延後開工，2月出貨噸數及合併營收均衰退。永冠昨（10）日公佈自結去年轉虧為盈，去年合併營收達79億元，營業利益2.12億元、稅後淨利1.64億元，其中去年第四季稅後淨利1.71億元，EPS攀升至1.63元，彌補前三季每股虧損0.08元，EPS達1.54元，今（11）日股價小漲0.6元，最高曾達60.2元，目前呈現上漲走勢。

永冠2月出貨噸數2,032噸，月減退79.5％，年減63.4％。2月合併營收0.86億元，月減81.6％，年減退68.7％。前2月合併營收5.54億元，年減37.5％。

永冠指出，中國政府為了控制疫情而要求大陸地區各地企業延遲春節後的開工日期，留守大陸地區員工也及時的配合協助當地政府所有防疫工作，而集團在大陸地區各子公司也在2月17至21日期間陸續取得當地政府的復工許可。為了確保永冠集團各子公司在病毒防衛戰線上做到萬無一失，有效避免在復工後，發生公司內部員工確診而導致二次停工的情況，永冠集團安排員工們返回工廠所在地後均需要居家隔離確保健康後，方可重返工作崗位，當前永冠集團各子公司內部均未出現疫情感染情況，預期3月生產將可恢復至七成產能，逐漸 恢復正常生產。預期2020年第一季營收因疫情情況，受到較大影響。

永冠表示，永冠2020年度出貨噸數目標會比2019年實際出貨量16.4萬噸，成長10％～20％，上看18萬～19.6萬噸。

(工商 )