福建泉州鯉城區的欣佳酒店自新冠肺炎爆發後，被作為集中隔離密切接觸者的觀察點，不料7日竟發生倒塌事件，活埋71人，至今26人不幸罹難、3人失蹤。救難人員昨（10日）在瓦礫中救出一對姊弟，遺憾的是2人抬出後已無生命跡象；據悉，姊弟被發現時緊緊抱在一起，讓眾人忍不住情緒痛哭。

綜合陸媒報導，罹難的姊弟分別才4歲與2歲，被救出時2人緊緊抱在一起，但已無生命跡象。消防隊長周建仁看到這一幕，忍不住放聲痛哭，「弟弟的手一直抱著姐姐的腰，我們都是有小孩的人，作為父母看到這些，真的很難受。」其他人也紛紛掉眼淚。

救難人員與死神搶人。

空拍圖，建築物面目全非。

救難人員表示，姐姐的腳在弟弟的下方，姊弟2人被一根主梁壓住，手和腳被緊緊壓在一起，根本無法動，考量破壞主梁會對架構有影響，眾人只能繼續往下挖，將壓在他們身上的水泥板一層層剝離，歷經3小時才把人抬出來，遺憾的是都無生命跡象。

從倒塌至今，黃金救援72小時已過去，有26人不幸罹難，還有3人失蹤受困在瓦礫堆下，目前大型重型挖掘器械尚未進場，皆採取精細化救援行動。而在現場守候的精神科醫師倪峻華擔心，不少人災後創傷可能在數小時至一個月後會陸續出現，除了身體，心理的干預還在後面。

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(中時電子報)