國內15家金控2月自結稅後獲利328.5億元，月減18.2%，年增30.7%。銀行業方面，受到股市波動加劇影響投資收益，以及增提個案呆帳費用壓抑獲利表現。對壽險業而言，受益於美債殖利率大幅滑落，實現債券資本利得挹注，獲利較去年同期顯著成長。昨天外資買超的金融股有臺企銀(2834)，玉山金(2884)、永豐金(2890)和合庫金(5880)。

法人指出，受疫情蔓延影響，Fed加強降息力道，國銀利差承壓，不利淨利息收益增長；壽險業儘管債券資本利得可支撐獲利表現，然恆常性收益展望轉趨負向；考量金融業後續獲利仍存在資產品質波動的不確定因素，建議以現金殖利率高及債券操作積極之金融股為布局重點。

玉山金今年前2月稅後盈餘為32.61億元，較去年同期減少7.33%，EPS為0.28元。玉山金2月單月稅後盈餘為13.91億元，較去年同期減少4.27%；至於玉山金控主要子公司玉山銀行，其累計前2月稅後盈餘33.55億元，較去年同期減少0.1%。

玉山金2019全年稅後盈餘為200.99億元，年增率達17.8%，且已經連續8年獲利創新高。面對今年的疫情，玉山金控強調，大環境不確定性因素下，玉山持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

(時報資訊)