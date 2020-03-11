美股：

1.特斯拉收漲6.14%，為645.33美元。該公司擬擴大上海廠的部分車用零件產能，以達成公司在2020年交付50萬輛電動車的目標。其上海廠產能全開後，預計每周可生產3000輛電動車，全年可達15萬輛年產能目標。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）稍早前宣布，自2008年生產第一輛Roadstar電動跑車迄今12年，特斯拉達到了交付第100萬輛電動車的里程碑。

2.獲野村集團旗下Nomura Instinet給予「買入」評級與98美元目標價，高通周二股價大漲8.60%，收在78.89美元。Nomura Instine表示，高通擁有超過14萬項蜂巢式網路（cellular）技術專利，是行動通訊技術的世界領導者，除了華為以外，幾乎全球所有智慧手機製造商都必須向高通支付專利授權費。高通與華為的專利授權協商亦在積極進行中。此外，蘋果、三星、小米、OPPO與Vivo等全球主要智慧手機公司一些現有與即將上市的5G手機，也都採用高通的數據機晶片。

(時報資訊)