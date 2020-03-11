1.金像電(2368)：從NB板轉攻網通及伺服器，業績大好，投信買超7日計30095張、自營商買超4日計7788張，股價漲5.61%。
2.茂林-KY(4935)：受到疫情影響，2月營收月減15.48％、年增50.65％，預期3月起營運走揚，遞延的訂單也將在第二季趕出貨，股價漲1.74%。
3.臻鼎-KY(4958)：併購先豐，進軍汽車板，拚成PCB台積電，股價漲9.38%。
4.台達電(2308)：去年每股賺8.9元、擬配息5元，外資按讚，股價漲1.5%。
5.國巨(2327)：2月營收月減18.7%，年減13.5%；港系外資維持「持有」評等，目標價400元，股價漲1.01%。
6.漢唐(2404)：2月營收24.14億元，月增24.2%，多方走路有風，上漲3%。
7.宜特(3289)：2月營收雙增，目前訂單能見度看到Q2，早盤跳漲5%。
8.信紘科(6667)：2月營收年增1.2倍，疫情對營運影響有限+外資轉買，攻高5%再戰上檔反壓。
9.泰山(1218)：攜手夯店珍煮丹開賣黑糖鮮奶茶，著手布局夏季冷飲市場，今早穩揚拚回5日線。
10.美食-KY(2723)：中國復工門市穩定增加，營運元氣逐漸恢復，股價自底部彈升5%。
11.中租-KY(5871)：體質優、股價低，今早跳上110元，漲幅達3%。
12.紅馬-KY(2928)：2月營收5.3億元創同期新高，外資連2日買超，股價觸底彈升，逼近漲停價。
13.和大(1536)：特斯拉電動車零件訂單增，3月、Q1營收樂觀，早盤小漲。
14.永冠-KY(1589)：全球風電景氣復甦，去年轉盈，EPS為1.54元，早盤漲逾3%。
15.氣立(4555)：訂單滿手，3月營收上看1.2億元，有望挑戰去年同期新高，早盤漲近5%。
16.敦陽科(2480)：2月營收月減29.27%、年減21.37%，早盤跌逾4%，丟失5日線。
17.驊宏資(6148)：2月營收月增逾6倍、年增逾4倍，早盤亮燈漲停。
18.網家(8044)：宅經濟助攻，2月營收寫下歷年單月第4高，早盤漲逾3%，重返百元大關。
19.擎邦(6122)：2月營收3.89億元、年增逾1倍，早盤攻漲停，收復5日線及周線。
20.新普(6121)：去年賺進2個股本，擬配息14.5元，旗下AES-KY明年回台掛牌，激勵股價衝漲近3%，重回半年線、再拚300元。
21.祥碩(5269)：2月營收年增177.42%、改寫單月新高，超微訂單釋出，業績再拚高峰，早盤一度觸及927元，漲幅收斂仍上揚近2%。
22.長榮航(2618)：2月營收雙減逾3成，惟外資轉買超，晨盤帶量續反彈近2%。
23.裕民(2606)：運價翻揚、BDI收漲，擬每股配息1.9元，早盤續彈攻近4%。
24.新興(2605)：上月營收年增2成，前2月營收增26.69%，外資回頭買超，股價走揚逾3%。
25.嘉里大榮(2608)：宅經濟加持，2月營收年增44.17%，晨盤跌深反彈逾2%。
26.茂矽(2342)：前2月營收年增3.13%，外資連5日買超3161張，惟股價高檔修正，早盤下跌近2%。
27.揚智(3041)：2月營收月增近6成，晨盤挾量強攻18.85元漲停價，衝上近3個月新高點。
28.國光生(4142)：前二月營收年增正成長，昨獲外資買超2590張，早盤揚升5%，力拚重返五日線。
29.廣豐(1416)：跨入生醫題材發威，激勵連兩日跳空漲停，飛越半年線。
30.中美實(4702)：2月營收為1.02億元，年增207.44%，帶動晨盤觸頂，收復月線。
31.恆大(1325)：2月營收為1.07億元，年增133.83%，晨盤獲買盤敲進，股價衝高7%，力保五日線。
32.進階(3118)：去年擬配息1.3元，2月營收年增51.88%，激勵晨盤一度強攻漲停。
33.奈米醫材(6612)：2月營收為0.43億元，年增125.86%，早盤急拉大漲7%，彈上月線。
34.建漢(3062)：5G題材點火，晨盤一度放量攻頂，收復月線關卡。
35.台通(8011)：2月營收為1.18億元，年增30.36%，早盤彈高6%，觸及月線。
36.聯光通(4903)：董監持股偏低+董監改選回補行情題材助威，晨盤震盪走高３%，登上近2個月高位。
(時報資訊)
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