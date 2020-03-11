半導體製程設備廠京鼎(3413)2月營收5.17億元，雖月減24.89%，仍比去年同期增加20.67%，2020年1-2月營收12.05億元，較去年同期增加13.47%。今年隨著半導體設備需求比去年緩步成長，將帶動相關業者業績比去年成長。

京鼎2月營收比1月持續下滑，第一季本來就是產業較淡的一季，整體營運預期比去年第四季的高峰下滑，惟今年隨著全球半導體資本支出重返成長，預期公司第一季營收將比去年同期增加，全年業績也可望重回成長軌道。

針對新冠肺炎疫情影響，京鼎大陸子公司於2月10日起陸續復工，2月整體出貨天數仍受到影響。

展望第一季，台積電等半導體廠去年下半年開始積極布建產能，帶動半導體資本支出，京鼎也隨著最大客戶需求回溫，去年下半年業績比上半年明顯增溫；由於目前美系客戶下單需求持續，訂單需求不弱，預期2月遞延出貨部分將於3月補上，第一季營收將比去年同期成長。

(時報資訊)