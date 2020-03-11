產量下降，支撐周二紐約期棉走揚；因美國農業部(USDA)調降棉花產量，提振市場對棉花的投資意願，進一步吸引投資人買盤進場，激勵美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨上漲0.2美分，漲幅0.33%，收盤每磅61.41美分；而7月棉花期貨上漲0.12美分，漲幅0.19%，報每磅62.03美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸12245元人民幣，較前一日上漲215元人民幣；庫存方面，截至3月9日，ICE登記庫存39,758包，較前一日增加88包。(商品行情網)

(時報資訊)