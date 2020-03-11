《商情》產量下降，支撐周二紐約期棉走揚 10:022020/03/11 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產量下降，支撐周二紐約期棉走揚；因美國農業部(USDA)調降棉花產量，提振市場對棉花的投資意願，進一步吸引投資人買盤進場，激勵美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨上漲0.2美分，漲幅0.33%，收盤每磅61.41美分；而7月棉花期貨上漲0.12美分，漲幅0.19%，報每磅62.03美分。 中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸12245元人民幣，較前一日上漲215元人民幣；庫存方面，截至3月9日，ICE登記庫存39,758包，較前一日增加88包。(商品行情網) (時報資訊) #產量 #期棉 #CE #期貨 #棉花 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股戰疫 有人掛蛋有人狠賺 04:092020/03/07 焦點新聞 墨西哥玉米變少了 04:092020/03/08 產業特刊 7大產業缺料 最快月底買嘸國產車 04:102020/03/08 生活新聞 產期將屆 加工增量 鳳梨且戰且走 04:102020/03/08 生活新聞 ３字頭在望！ 沙國增產狂殺油價 04:102020/03/09 財經要聞 《商情》賣壓湧現，打壓上周五紐約期棉收黑 10:002020/03/09 財經 小英視察口罩廠 感謝國家隊努力 04:102020/03/10 生活新聞 《商情》需求疑慮，打壓周ㄧ紐約期棉跌逾1.5％ 10:172020/03/10 財經 口罩產量日增100萬片 等於增加233萬人份 21:452020/03/10 財經 Tesla破百萬輛 上海廠放手增產 04:102020/03/11 全球財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股千點殺千點噴 該買台股？顧立雄送給散戶8字 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩500點 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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