《商情》需求回溫，激勵周二BDI指數收漲 10:022020/03/11 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 需求回溫，激勵周二BDI指數收漲；因中國鋼廠陸續恢復生產，提振市場需求回溫，進一步帶動運價走揚；最新報價波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)漲11點，收627點，漲幅1.79%；海岬型運費指數(BCI)下跌25點，收盤為負347點，跌幅6.72%。 而巴拿馬極限型運費指數(BPI)跌3點，收作1064點；超輕便極限型運費指數(BSI)漲18點，收作722點。(商品行情網) (時報資訊) #指數 #BDI #運費 #激勵 #收漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益投信：醫療生技趨勢長多 04:102020/03/09 產業特刊 《商情》空頭回補，激勵上周五紐約期金收漲 10:002020/03/09 財經 《商情》船舶收益續升，推升上周五波羅的海BDI周漲15％ 10:002020/03/09 財經 口罩網購 超商取貨、運費自付 04:102020/03/10 財經要聞 《商情》周一波羅的海BDI回跌，終止連20漲 10:002020/03/10 財經 口罩實名制2.0周四上路 網購自付7元運費 13:512020/03/10 生活 陸股三大股指開低走高 滬指收漲1.82％ 16:232020/03/10 財經 《日股》空頭回補，日股震盪收高 16:312020/03/10 財經 《港股》受美股期貨、陸股勁揚帶動，恆指收漲1.41％ 16:482020/03/10 財經 網購口罩自付7元運費 惹民怨 04:102020/03/11 生活新聞 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 逼死美頁岩油… 俄驚爆凶狠底牌 - 即時 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 1分鐘讀財經》官股7天狂買百億 10檔國家代表隊出列 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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