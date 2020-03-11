需求回溫，激勵周二BDI指數收漲；因中國鋼廠陸續恢復生產，提振市場需求回溫，進一步帶動運價走揚；最新報價波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)漲11點，收627點，漲幅1.79%；海岬型運費指數(BCI)下跌25點，收盤為負347點，跌幅6.72%。

而巴拿馬極限型運費指數(BPI)跌3點，收作1064點；超輕便極限型運費指數(BSI)漲18點，收作722點。(商品行情網)

(時報資訊)

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