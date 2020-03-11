〈樂軒和牛割烹〉推出「花見套餐」的前菜（前付）名為「和牛櫻吹雪」，內有日本A5和牛紐約客的生肉，搭配富山白蝦佐台灣野生烏魚子、北海道赤上海膽，最後刨上細雪般帕瑪森熟成起司。（圖／姚舜）

賞櫻必嘗美食〈花見糰子〉，最左是用日本A5和牛紐約客佐北海道赤上海膽，一般燒肉店不會見到這樣的菜式。（圖／姚舜）

位在台北晶華酒店B3的〈樂軒和牛割烹〉，不只和牛的部位選擇很多，和牛的烹調料理方式的多樣性也力拚市場之最。（圖／姚舜）

在〈樂軒和牛割烹〉享受炭烤和牛，都是由料理長按烤高檔牛排的工序，經備長炭窯烤爐燒烤、靜置、回烤後再分切呈盤。（圖／姚舜）

和牛控在〈樂軒和牛割烹〉可以品味以不同手法烹調料理的和牛，發現最繽紛多樣的和牛「表情」。（圖／姚舜）

以炭烤過的和牛搭配生雞蛋並淋醬汁，〈樂軒和牛割烹〉套餐中的這道菜式，可讓客人得到頂級和牛壽喜燒的體驗。（圖／姚舜）

油潤細緻的炭烤和牛裹上了蛋液，口感更加柔順細滑。（圖／姚舜）

在台北晶華酒店B3的〈樂軒和牛割烹〉，可以嘗到料理長以和牛和栗子與米飯以竹蒸籠蒸炊的〈和牛米糕〉。（圖／姚舜）

〈樂軒和牛割烹〉新品「花見套餐」中的〈「海膽松露釜飯〉，是以日本新潟越光米以日本鰹節高湯入萬古燒土鍋炊煮，拌入松露醬及北海道赤海膽，以及炭烤牛五花肉一起呈現。（圖／姚舜）

〈樂軒和牛割烹〉的〈「膽松露釜飯〉會由服務人員在板前現刨黑松露添香。（圖／姚舜）

〈樂軒和牛割烹〉周一至周五始供應性價比不差的商業午餐，880元＋10％起含前菜、湯品、煮物、沙拉、主菜、及甜點。（圖／姚舜）

〈黯然銷魂飯〉是用澳洲9＋和牛牛小排以叉燒醬醃漬後再爐烤，風味和口感像極了用豬肉作的〈叉燒〉。（圖／姚舜）

除了各式和牛料理，〈樂軒和牛割烹〉的套餐係比照懷石或會席料理規格，並會搭配其它精緻日本料理菜色。（圖／姚舜）

〈樂軒和牛割烹〉的〈紅豆玉子燒〉，甜鹹激盪、質地綿密柔滑，非試不可。（圖／姚舜）

〈樂軒和牛割烹〉連水果都講究，圖為來自日本的「淡雪草莓」和「小太陽」柑橘。（圖／姚舜）

位在台北晶華酒店B3的〈樂軒和牛割烹〉，主攻板前美味和牛體驗。（圖／姚舜）

位在台北晶華酒店B3的〈樂軒和牛割烹〉餐廳的生意變好啦！在了解商場屬性並洞悉消費者需求與喜好後，樂軒餐飲集團不僅調兵遺將派了資深外場服務人員駐店，也重新調整菜單結構，即日起週一至週五平日午間，餐廳並推出880元＋10％起的午間商業套餐，在近乎「砍掉重練」後，餐廳的生意也愈來愈好，新冠肺炎疫情似乎對它的影響不大。

「給客人更多不同的和牛體驗」，一手打造樂軒餐飲的負責人張維軒表示，「樂軒」已在市場建立「和牛專賣店」的品牌形象，食家饕客或吃貨「看到樂軒」就會「想到和牛」，所以經過一番調整，〈樂軒和牛割烹〉並沒有改變結合日式燒肉與會席料理兩種業態的品牌定位與精神，但是卻增加了更多不同的和牛料理，有生有熟、有烤的、也有蒸的，並讓澳洲和牛與日本和牛與不同食材搭配呈現，滿足了和牛控「就是愛和牛那個味」的想望。於是，生意漸漸好了起來。

為了配合時序改變並讓更多人看見餐廳的改變，〈樂軒和牛割烹〉並自即日起至5月31日推出「櫻花季套餐」，3／15日前前往體驗並可享有「四人同行二人免費」禮遇。

所謂「割烹」，割，指的是如生魚片等生食、冷食；烹，則是指烹 調料理後的熟食。割烹不是「菜餚的類型」，也不是指特定菜系，而是一種日本料理的「業態」，這種業態通常是讓客人坐在板前吃食，料理長則可按懷石或會席料理的形制出菜，也可以不提供菜單，今天市場採購進了什麼貨，就做什麼菜給客人，這樣的供餐形式被稱為OMAKASE，在台灣則稱無菜單料理。

割烹可以很高檔頂級，也可以很常民市井。樂軒餐飲2019年8月開〈樂軒和牛割烹〉，顧名思義就是想以和牛為主角，由料理長率廚藝團隊做出更多樣的和牛料理，不過，餐廳初始推出的套餐菜單，以和牛入饌的料理和海鮮料理比例差不多，很高級、也好吃，但卻顯然不符合消費者對「樂軒」品牌的認知與期待，所以開幕蜜月期過後，餐廳業績不符合張維軒自己的期待。

於是，張維軒與經營幹部重新思考「客人要什麼？」，最後得到的結論是，既然店名叫〈 樂軒和牛割烹〉，「客人就是要吃和牛啊！」。於是，餐廳重新調整套餐的內容，增加了和牛料理的比重。菜單內容一改，也改變了餐廳生意，張維軒說：名實相符很重要。

配合時序變化，〈樂軒和牛割烹〉這一季推出了櫻花季套餐，照著會席料理的形制出菜，很多菜色都是以和牛入饌烹調料理。

如名為〈和牛櫻吹雪〉的前菜（先付），即採類似〈牛肉韃靼〉作法，精選日本A5和牛紐約客切成條狀，拌入自製醬汁，滋味鹹甜，軟嫩中帶有嚼勁，搭配富山白蝦佐台灣野生烏魚子、北海道赤上海膽，最後刨上帕瑪森熟成起司，東西方食材融合，非常美味。

〈櫻花和牛舌〉是用澳洲9＋和牛牛舌二公分厚切，用備長炭爐烤，搭配當令法國白蘆筍筍，並撒上蛋黃絲與櫻花鬆增艷添香，其他餐廳吃不到這樣和牛料理。〈海膽松露釜飯〉是以日本新潟越光米以日本鰹節高湯在萬古燒土鍋炊煮，拌入松露醬及北海道赤海膽，最後刨上黑松露及櫻花鬆，並搭配軟腴香潤〈牛五花東坡肉〉，無論是燒肉餐廳或鍋物料理餐廳，也不太容易吃到如此釜飯。

〈樂軒和牛割烹〉本月起全新推出的午間商業套餐，共有7種主菜可以選擇，其中有5種都是以和牛入饌，價位880元起，套餐含前菜、湯品、煮物、沙拉、主菜、及甜點，CP值很高。

午間商業套餐的〈黯然銷魂飯〉很有「藝思」，主廚選用澳洲9＋和牛牛小排以叉燒醬醃漬，再入備長炭窯烤爐燒烤，佐鹹香夠味的港式油蔥，吃食時與晶瑩彈牙的日本新潟越光米飯、半熟竹東有機土雞蛋一起享用，口感與風味像極了港式叉燒肉，「原來和牛可以這樣做」是賣點。

(工商 )