明天就是一年一度的植樹節，我們在栽苗造林的同時，切勿流於行禮如儀的慶祝，反而應深刻反省如何真正與地球和解。我期待小樹苗不只長成大樹，還要變成森林，生生世世庇蔭地球。

一直以來，我不斷提醒，當氣候已經改變每一個人的生活，台灣需要開始有警覺性，不能再用傳統思維方式，一昧認定人定勝天；政府的運作方式更要改變，因為面對極端氣候所要做的任何決策，都是跨專業、跨部會，絕不是單一部會所能掌控。

但回想過去十年，台灣為因應氣候變遷，到底做了多少努力？

各位如果不健忘，政府曾經喊得震天嘎響的「節能減碳」，如今卻是無疾而終。二〇一五年，台灣的二氧化碳排放量為二．五億噸，若是以人均計算，每人每年平均排放一〇．六五噸，在世界排名高居第十九名，相較於二〇〇八年的人均碳排放量為一一．四一噸，顯然政府的十年減碳作為，看不到具體效果。

每當談到節能減碳，政府法令一直在打折，從再生能源條例、能源管理法、能源稅法到溫室氣體減量法，在立法院都經過長久的拉鋸戰，但往往通過以後才是問題的開始，總體目標是什麼？訂定的根據是什麼？每個部會是否都有具體目標及相對的政策和行動方案？

即使有國家總體目標，若沒有落實到每個部會、乃至於每個污染者，這樣的法令也只是徒具形式，猶如沒有牙齒的老虎，缺乏具體約束力，而所謂的節能減碳，更無法成為產業和經濟轉型的動力。

面對氣候變遷，唯有創新才能因應新變局。作為公共規範制定者，有遠見的政府更要善於利用政策作為槓桿。

台灣大學土木系教授 李鴻源（曹婷婷攝）

我在台北縣政府任職時，我們推動成立清潔生產基金會，除輔導業者所生產的產品符合歐盟新規範，以免到二〇三〇年可能因為碳排放過高，而被強制徵收高額碳稅，失去市場競爭力，同時評估綠色交通的可能性，推動電動公車、電動計程車、電動摩托車等，預計在五年内減掉900萬公噸的二氧化碳。

在我看來，能源議題最有機會成為改造台北縣的槓桿，台北縣若成功可望成為發動基地，輻射到全國甚至到對岸，因為所有政策的執行都在地方政府，只要政府有政策、有誘因，就可以帶動新產業、新市場。

可惜縣政府並沒有足夠的政策制定能力及經費，再加上當時的經濟部並不支持而告吹，說到底，台灣仍是中央集權國家，地方政府沒有太大空間，缺乏自主性，要推動創新幾乎是難上加難。

十年就這樣過去，台灣不論是在減少碳排放、或是綠能產業都沒有太大進展，對減緩全球升溫的速度，不但沒有做出太大貢獻，而且還是未段班學生。2016年民進黨執政以來，更用意識形態操作能源政策，不但讓台灣的碳足跡加速攀升，對中南部的民眾籠罩在空氣污染PM2.5的困境中也拿不出解方。我們繼續這樣蹉跎下去，到了2030年，台灣的產品非常可能被課8000億的碳稅，這是我能預見的台灣產業的最大危機。

近一年來，氣候變遷帶來的效應卻愈演愈烈，從加州大火、澳洲野火摧毀多少人的身家財產，如今的新冠肺炎及非洲的蝗蟲災害，更讓我們警覺到在極端氣候的催化下，傳染病的變異性更大，蔓延也將更加快速，對全人類造成的傷害和損失難以估計。

所有人都能感受到，地球的反撲來得又猛又強。翻開歷史對照，人類現在正面臨六千萬年以來最嚴重的物種滅絕期，科學家估算，目前的物種滅絕率是正常值的一千到一萬倍，也就是說，生物以每年五千到五萬種的數量滅絕。

在過去十年間，南美「地球之肺」亞馬遜雨林（Amazon rainforest）面積減少約6.2萬平方公里，大約是台灣面積的1.72倍，等同於8400萬座足球場德大小。人類每年砍樹一百五十億棵，卻僅種回約五十億棵。目前樹木的數量，僅是人類興起前地球總樹木數量的四十五％，

千里之行始於足下，我們將發起一個全民植樹計劃，結合學校、宗教及各行各業的力量，有計劃的種樹，成立一個平台，媒合所需的經費、土地、樹苗，由幾個大學的農業院擔任專業支撐，有計劃且大規模的種千萬顆樹，然後再結合國際夥伴，把這計劃推向世界。保護地球，和地球徹底和解。漸漸的人類善的意識被喚醒了，清潔生產、綠能產業、生態保育的目標自然就會水到渠成。 （作者李鴻源為台灣大學土木系教授）

(中時電子報)