曾以《意外的春天》榮獲第50屆坎城影展評審團大獎的加拿大導演艾騰伊格言，他的最新力作《特別嘉賓》找來坎城影帝大衛休利斯，搭檔拉丁裔女星蕾斯拉迪奧莉維拉，演出一對父女之間謎樣、深情的複雜關係，一舉入圍2019威尼斯影展主競賽單元。

在《哈利波特》系列中以路平教授一角深植人心的大衛休利斯，此次在片中的職業為食安稽查員，他一絲不苟的個性和執法風格，讓他走到哪，都被大小餐廳、店家視為瘟神，不僅店內每個角落的髒汙逃不了他的法眼，每個員工的個人衛生更是他的考核重點項目。

大衛休利斯在片中顧人怨到極點，卻在被問到印象最深刻的是哪一場戲時，出人意料地表示：「最難忘也最輕鬆的應該是葬禮戲時，躺在棺材演屍體，想不到原來棺材躺起來還挺舒適的！」此外，大衛休利斯也坦言，艾騰伊格言一直都是他夢寐以求合作的導演，因此在接到演出邀請後，二話不說便答應出演。《特別嘉賓》4月10日在台上映。

(中時 )