疫情一結束高雄做什麼 韓國瑜：香港村 10:242020/03/11 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長韓國瑜11日出席新興區里業務會報。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿長韓國瑜11日出席新興區里業務會報。（曹明正攝） 高雄巿長韓國瑜11日出席新興區里業務會報，他提到雖然新冠肺炎疫情壓得世界各地喘不過氣來，但我們要蹲好馬步、做好準備。巿政府已規畫，疫情一結束就推動「香港村」，在中英語雙語的教育下，歡迎香港移民首選高雄。 韓國瑜說，只要香港人願意來台灣定居，90分鐘就可以到高雄，高雄推廣中英語雙語教育，也有最好的醫療，另也歡迎馬來西亞移民。橋頭科學園區如果順利，教育局也規畫從幼稚園到高中的完整教育。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #高雄 #韓國瑜 #香港 #教育 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠感染者不隔離 陳建仁：萬人會感染 13:432020/03/07 政治 澳洲通報第3起新冠肺炎死亡病例 患者為8旬翁 10:222020/03/08 國際 保加利亞失守 首傳兩起新冠肺炎確診病例 14:102020/03/08 國際 世衛非洲辦事處：努力確保非洲國家監測到首例病例 17:062020/03/09 兩岸 韓國瑜做錯什麼 韓粉嘆：錯不應當高雄市長 11:172020/03/10 政治 新冠肺炎疫情升溫 巴拿馬淪陷蒙古封城 12:142020/03/10 國際 3大機構砸1.25億美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計畫 17:422020/03/10 財經 蓋茲基金會攜手萬事達卡 推動新冠肺炎新藥加速研發 17:362020/03/10 科技 萬事達卡砸2500萬美元 啟動「新冠肺炎治療加速器」計劃 19:012020/03/10 財經 韓國瑜直播預告「高雄愛情月」邀全台情侶共度浪漫 22:222020/03/10 政治 生活熱門新聞 陳時中烙台語 一句「臊酷酷」網暴動了 - 生活 直播》第二批武漢包機18人不配合檢疫 指揮中心10：00記者會 - 生活 華航武漢包機18台人拒檢 教授怒罵：就丟包在武漢啊 - 生活 獨家》還原劉真心臟驟停瞬間 冠狀動脈出口堵住了 - 生活 踏入好市多看到這一幕 網：我不信這是台灣 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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