高雄巿長韓國瑜11日出席新興區里業務會報。（曹明正攝）

高雄巿長韓國瑜11日出席新興區里業務會報，他提到雖然新冠肺炎疫情壓得世界各地喘不過氣來，但我們要蹲好馬步、做好準備。巿政府已規畫，疫情一結束就推動「香港村」，在中英語雙語的教育下，歡迎香港移民首選高雄。

韓國瑜說，只要香港人願意來台灣定居，90分鐘就可以到高雄，高雄推廣中英語雙語教育，也有最好的醫療，另也歡迎馬來西亞移民。橋頭科學園區如果順利，教育局也規畫從幼稚園到高中的完整教育。

(中時 )