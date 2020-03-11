民眾黨蔡宜芳與柯P愛將張益瞻發展不倫戀。（本報資料照／張穎齊攝）

民眾黨桃花風波不斷！台北市長柯文哲組成的民眾黨，繼北市府副發言人黃瀞瑩遭爆和記者男友交往、甚至被前北市府顧問劉嘉仁疑似性騷後，麾下參選立委失利的火辣甜姐兒蔡宜芳，與柯P另一已為人夫的愛將北市文化基金會副執行張益贍溜進摩鐵、上車舌戰，發展不倫戀。民眾黨對此回應，此屬2人私人領域，但希望2人好好面對，勿傷害黨形象。

據了解，民眾黨去年布局立委選戰時，張益贍即擔任北市立委候選人的「保母」，其中就包括競選松信區的蔡宜芳，如今卻遭《周刊王》爆料，張益瞻不僅已婚、育有1女，女兒甚至僅比蔡小5歲，卻仍與蔡宜芳於上月27日至本月3日，共幽會3次，不但在車上擁吻，甚至從北市開車到新北永和的摩鐵開房。張、蔡2人卻堅稱是「討論公事開會」，矢口否認。

民眾黨發言人陳宥丞表示，由立委蔡壁如做黨團的統一回應，不過站在黨的立場，這是2人的私人領域，每個民眾黨員仍很努力地每天上午7時30分於黨部、立院、市府上班工作，希望2人好好面對、解決這件事，不要傷害黨的形象。

民眾黨補充，針對周刊報導張益贍、蔡宜芳相關私人情感事宜，本黨中評會召開臨時評議會議，經評定認為嚴重影響台灣民眾黨形象，已於11日上午作出決議，中央委員張益贍立即停權接受調查，蔡宜芳現無黨職，另行調查，後續將視調查結果進行處分。

北市府副發言人戴于文表示，對於張益贍私人領域的問題，相信他有能力妥善處理，另外，對於周刊報導張益贍於上班時間從事私領域一事，文基會內部有完整的差勤規定，相信該單位會依差勤規定辦理。

對此，柯文哲11日沒有公開行程，記者致電張益瞻、蔡宜芳，2人手機不是先忙線就是轉語音。

另外據悉，蔡宜芳曾在廣播節目自爆，有1名青梅竹馬的男性友人，她從國中起就愛慕該男，並持續聯絡，不料如今卻在宛如「桃花甕」的民眾黨，與參選立委時的保母發展超友誼的關係。

(中時 )