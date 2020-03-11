同時擁有高顏值與高人氣的暗黑女神水野朝陽，過去曾兩度受邀來台出席成人博覽會，被台灣粉絲封為「暗黑郭雪芙」，而女神前年底在事業正盛時宣布引退，如今一年過去，讓粉絲很想知道他的近況，「AV達人」一劍浣春秋也好奇：「她現在還好嗎？有沒有睡在哪個男人的床上？」。

水野朝陽發表引退聲明時表示，已有規劃人生的下個階段，存了些錢打算經營副業開餐廳，如今一劍浣春秋說，若觀察她的推特，可發現水野朝陽引退至今還沒實現開餐廳的夢想，但常去AV女優限定酒吧兼職陪酒，不久前則開心表示找到了新的工作。

跟很多退役女優一樣，水野朝陽也往美容領域發展，引退前就有傳她私下在找美容相關的工作做學習，今年2月證實水野朝陽從美容專科學校畢業，租了間個人工作室創業，成了美甲師，雖然引退後她收入比較少、住著月租台幣3萬多的小套房，還胖了10公斤，但跟兩隻愛犬平淡度日，她感覺頗幸福。

很多粉絲也憂心水野朝陽轉行後，收入不知能不能支撐生活？一劍浣春秋則說，她剛創業確實收入不穩定，一個月平均賺17萬日幣(約台幣近5萬)，以日本的平均月收入及物價水平，其實收入算少，而水野朝陽也在專訪節目中秀出舊存摺，赫見她當AV女優的時候，一個月最多賺182.5萬日幣(約台幣52萬)，差了10倍！然她說現在賺得少不會很嘔，坦言其實選擇引退是因為身心疲累，每個月光是顧慮銷售排名，壓力就大到讓她喘不過氣，但強調並不後悔當AV女優，直呼那是一件很有價值的事情。

(中時電子報)