《業績-其他》崑鼎前2月每股稅前賺2.96元 10:172020/03/11 時報資訊 郭鴻慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 崑鼎(6803)結算2月份合併營業利益9221萬元，合併稅前獲利9568萬元，月減7.3%，年下滑3.8%；前2月合併稅前淨利1億9890萬元，以股本6.71億元計算，每股稅前賺2.96元。 崑鼎去年受惠循環經濟、綠色環保業務，太陽能售電、水資源處理再利用等營項貢獻度增加，2019年稅前淨利12.68億元，每股稅前盈餘18.9元，董事會決議，每股將配發10.83元的現金股利。 崑鼎今年仍將以循環經濟、焚化爐操作管理以及綠能事業為營運重心。 (時報資訊) #崑鼎 #獲利 #現金股利 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股戰疫 有人掛蛋有人狠賺 04:092020/03/07 焦點新聞 山富、映興兩公司今各以12.5元及15.49元上櫃掛牌 09:212020/03/09 財經 創歷年同期獲利新高 陽信銀 前二月稅前賺7.5億 04:102020/03/10 金融．稅務 崑鼎股息10.83元 殖利率5.03％ 04:102020/03/10 證券．權證 富邦金控前兩月每股盈餘1.45元 穩坐金控第一名 17:382020/03/10 財經 《業績-百貨》富邦媒2月營收年增39.95％，再創同月新高 17:392020/03/10 財經 搶救買氣！台中三大百貨母親節檔期提前布局 19:412020/03/10 財經 台中百貨母親節檔期 業績悲觀 04:102020/03/11 產業．科技 《業績-電子零件》健鼎2月營收月減7.3％，Q1業績恐先蹲 09:092020/03/11 財經 彩晶去年Q4每股淨損0.01元 全年每股小賺0.25元 09:512020/03/11 財經 財經熱門新聞 台股大暴殺！政府護盤…散戶要小心了 - 財經 美股千點殺千點噴 該買台股？顧立雄送給散戶8字 - 財經 - 工商 台股殺不下去 散戶能接？專家1句忠告救人 - 財經 川普減稅變空包彈？市場傻眼 美期指又崩500點 - 財經 拚客源自己來！美福自助餐下殺64折 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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