崑鼎(6803)結算2月份合併營業利益9221萬元，合併稅前獲利9568萬元，月減7.3%，年下滑3.8%；前2月合併稅前淨利1億9890萬元，以股本6.71億元計算，每股稅前賺2.96元。

崑鼎去年受惠循環經濟、綠色環保業務，太陽能售電、水資源處理再利用等營項貢獻度增加，2019年稅前淨利12.68億元，每股稅前盈餘18.9元，董事會決議，每股將配發10.83元的現金股利。

崑鼎今年仍將以循環經濟、焚化爐操作管理以及綠能事業為營運重心。

(時報資訊)

#崑鼎 #獲利 #現金股利