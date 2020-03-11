受到新型冠狀病毒疫情影響，行車記錄器「PAPAGO!」研勤(3632)2月合併營收為1850萬元，月減少22%、年減少41.57%，累計前2月營收為4222萬元，年減少63.61%。

研勤表示，2月營收衰退主要受到疫情影響，大陸暫緩開工、封城隔離，以及全球為防疫減少外出，使行車記錄器需求下滑，然而研勤積極轉型，衝刺「Face8」人臉辨識業務，以期降低產品週期成熟對集團營運的影響。

研勤進一步表示，在疫情爆發後，非接觸式生物辨識需求提升，「Face8」洽詢量亦同步增加，研勤調整眼眉部位的細部辨識引擎，便於在無需拉下口罩的情況下亦可精準辨識通過閘門，並可針對不同場景設計辨識數據，門鎖型辨識情境仍需全臉辨識，透過客製化搶攻市佔率。

此外，根據行政院公告3月份起擴大酒駕防制因應措施，推升酒後代駕需求，研勤亦透過「Face8」深化與「台灣代駕」合作模式，強化代駕司機的身分驗證機制，避免冒充正牌代駕司機的情事發生，全面性的保護代駕使用者的人身財物安全。

展望2020年，研勤將持續轉型衝刺人臉辨識業務，擴大市場需求，防疫期間將針對大型人流場域如健身房、百貨商場等加強推廣力道，以期帶動集團營運重回成長。

(時報資訊)