大安濱海樂園將打造全台首座合法濱海豪華露營區「向海那漾」，建置38帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，成為多元化及具海洋魅力的旅遊勝地首選。（陳世宗攝）

「觀光是台灣未來最大的產業！」台中市政府觀光旅遊局11日在台中市政大樓中央川堂，舉辦「大安濱海旅客服務中心及周邊設施營運移轉案簽約記者會」；由台中市觀旅局長林筱淇、大安區區長周琇茹及藝人蕭薔，一同與營運廠商揭開簽約序幕共同推廣海線觀光旅遊。

林筱淇說，「大安濱海樂園」是中部地區重要的親水活動場域，年年舉辦的大安沙雕音樂季與大安海觀光推廣活動亦已超過50萬人響應，成為台中海線亮點的海洋活動，在這次營運移轉後更將提升旅客服務中心軟硬體能量，打造全台首座合法濱海豪華露營區「向海那漾」、建置38帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，日後將成為多元化及具海洋魅力的旅遊勝地首選。

藝人蕭薔指出，戶外露營風潮已經盛行，無論是親山或親水都是很好的露營環境，大安濱海樂園結合露營區以及自然生態的豐富美感，來到這裡像是置身國外身心靈都舒暢，在這裡特別推薦喜愛露營與濱海樂趣的國內外遊客，一起享受南高美、北大安「海線雙星」的海線魅力。

林筱淇表示，台中各區域皆有豐富的觀光資源，在積極推廣觀光熱點的同時，亦非常重視生態平衡與永續發展，特別是大安濱海景觀極其迷人，並擁有中部地區唯一的水筆仔林「紅樹林生態園區」、「水蓑衣生態教育園區」等。

未來大安濱海將朝「生態綠色觀光」及「永續旅遊」方向，讓國內外遊客享受濱海豪華露營體驗的同時，還能到親海親自然的鄰近海線觀光景點以及擁有夢幻夕照與天空之鏡的高美濕地，感受臺中海線獨家自然生態之美。

觀旅局強調，大安濱海樂園除擁有豐富自然景觀及熱鬧海洋盛事，未來將是兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的旅遊勝地，由營運廠商全心投入規畫豪華露營區、生態教學與展覽空間、DIY體驗、戶外戲水池及便利商店與海景餐廳等複合式空間，預計於6月份開始試營運，歡迎民眾踴躍參與，感受「海天一色」大安濱海的豪華露營體驗，一起愛上浪漫的臺中海線。

(中時 )