大陸工業用縫紉機零件大廠強信-KY2月因新冠肺炎疫情而延後開工，致使2月及前2月合併營收以人民幣或新台幣計價，都比去年同期衰退，2月工作天數減少，但加強外銷，2月合併營收不論新台幣或人民幣價均優於元月。強信表示，3月訂單量回到春節前水準，營運可期。

強信指出，強信大陸廠配合大陸當地政府防疫政策，開工延至2月10日，2月工作天數大幅減少，加上客戶大多2月下旬陸續復工，2月營收以人民幣計算近0.2億元，比元月增加10.47％，但較去年同期衰退21.41％。2月合併營收折合新台幣計價0.85億元，較元月成長9.73％；前2月合併營收新台幣1.63億元，年減38.43％。

強信表示，強信二家孫公司復工後迄今，回工率接近百分之百，製造生產不受太大影響。客戶 因新冠肺炎疫情影響多在2月下旬才陸續復工，加上物流運輸排程延遲，以致出貨遞延至3月出貨。強信強化外銷市場的佈局，2月外銷不受疫情影響，比去年同期成長9.84％。

強信表示，強信3月陸續接獲整機客戶訂單，訂單量已達到春節前水準，強信加足馬力且全員投入生產，3月之前受疫情影響訂單及3月新接獲訂單全部趕製完成，3月份營收有待預期。

強信指出，這次疫情，帶動縫製企業透過自動化降低人力的意識，加速自動化的發展，強信除居縫製零配件市占率龍頭外，也積極推展自動化裝置及設備，強信開發的縫紉機自動化設備，可滿足客戶要求，客戶購買意向強烈後期會陸續出貨，同時可滿足整機廠及修配市場的需求，更能提供自動化解決方案，有助提升強信未來中長期的營運發展動能。

(工商 )