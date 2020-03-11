美股連二日暴漲暴跌，帶動台灣期貨市場日夜盤交易量大增，11日美股道瓊期貨夜盤量爆出50,624口大量，為106年5月15日上市以來該商品夜盤最高量。

美股四大指數9日大跌逾7％，道瓊指數跌過1,800點，市場啟動熔斷機制，為了救美股，美國總統川普將下調今年薪資稅至0％，美股10日最後兩小時大反彈，道瓊指數收漲1,167點。

美股震盪起伏，台灣期貨市場也隨之連動，交易量放大，根據統計，3月10日台灣期貨市場總量達270萬餘口，是歷來第五大量（其中夜盤95.6萬口是夜盤上線以來第一大量）。

3月11日夜盤（3月11日上午5時收盤）交易量達88.3萬口，是夜盤第二大量，其中，道瓊期貨夜盤量50,624口，則為上市以來該商品夜盤最高量。

期貨商指出，以全天總來看（日盤加夜盤），前一次大量發生在2018年2月美股股災時，這一波大量，主要是新冠肺炎疫情擴散，加上油價崩跌，使美國股市大受衝擊。

(工商 )