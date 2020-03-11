歷經一個多月談判，第二班武漢台商包機終於在昨天深夜抵台，指揮中心表示，這次包機共由中華航空與東方航空共飛，有361位國人於深夜抵台，本次包機共安排13位醫護人員前往，確保登機、飛航期間的防疫作業能周全。

指揮中心表示，這次執行的醫護人員中共有4名醫師、9位護理師，並安排10輛救護車、22輛的遊覽車在桃園機場待命，協助返台旅客的後送就醫以及載往隔離所的作業。

指揮中心說明，登機前分別由華航及東航人員以「發燒或具嚴重呼吸道症狀者，無法上機」原則執行檢疫，其中華航共載送169人、東方航空共載送192人。旅客抵台下機後，經醫師進行健康評估，均無須後送，故統一由交通車載送國內3處集中檢疫所進行14天隔離檢疫。此次機場檢疫及工作人員共356人均著安全防護裝備，民眾行李亦統一消毒處理。

指揮中心指出，這361名返台旅客將於48小時內完成採檢，並以「一人一室」為原則完成14天隔離檢疫，每日需監測兩次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，立即依規定後送就醫，檢疫所也會提供口罩等相關防護裝備供檢疫者及工作同仁使用，集中檢疫者不能外出，且活動範圍以檢疫房間為主，與附近居民不會有接觸，請民眾放心。

指揮官陳時中表示，這次的華航與東航班機均無人需後送醫院，全數人員均載往隔離所檢疫，其中13名醫護人員共有10人搭乘華航返台，另有3人是搭乘東航返國。

衛福布醫事司司長石崇良補充，根據現場初步計算，這次返台的國人中年齡在18歲以下的約佔五分之一，比例算是相當不低，很多更是媽媽帶兩個小孩獨自走上這趟旅程，也有襁褓中、懷孕的其中年紀最大的為九十一歲

(中時 )