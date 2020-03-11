過去幾周大陸新冠肺炎新增病例持續下降，瑞銀投資研究部亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤再次下調2020年大陸GDP增速預測至4.8％，第1季GDP增速可能僅2％，比在疫情爆發前的預測低4個百分點。

過去幾周中國新冠肺炎新增病例持續下降。自2月中旬以來，大陸政府陸續放鬆了交通管制，並要求有序復工複產。 不過，儘管最近復工步伐有所提速，但整體進度依然較慢，瑞銀估計1-2月整體經濟活動收縮，3月可能也難以完全恢復常態。

綜合考慮，瑞銀預計第1季大陸GDP將較去年第4季下跌8.5％，年增速可能僅2％。第2至4季度經濟活動有望大幅反彈，但全年GDP增速可能仍會降至4.8％

瑞銀指出，新冠疫情在海外快速擴散和石油價格大幅下挫會拖累全球經濟走弱。在大陸國內疫情得到控制之後，預計此前被抑制的需求將得以釋放，推動GDP增速環比大幅反彈，這受益於財政政策支持（預計規模超過GDP的2％）和貨幣信貸政策的進一步放鬆。

不過，瑞銀認為2、3季度的反彈無法完全彌補第1季度的缺口，全年GDP增速可能放緩至4.8％，但2021年GDP增速有望反彈至6.2％。

(旺報 )